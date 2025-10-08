In tasca soltanto 2 punti su 18: il Genoa non partiva così male dal 2017

Rossoblù, brutta partenza ma tutto resta in gioco (foto Genoa Cfc)

Il Genoa e conti che non tornano. Almeno dopo le prime 6 giornate di campionato. In tasca ci sono soltanto 2 dei 18 punti a disposizione. Neanche una vittoria, due pareggi con Lecce e Como, quattro sconfitte con Juventus, Bologna, Lazio e Napoli.

I riflessi sono un attacco da 3 gol (solo il Verona ha fatto peggio, con 2) e una difesa da 9 reti incassate, peraltro neanche la più perforata, davanti a Lecce e Pisa (10) e Torino (addirittura 13).

Automatico andare a scavare nella storia recente: da quanto tempo il Grifone non partiva in maniera così lacunosa? Gli almanacchi raccontano che bisogna andare indietro di 8 anni, precisamente al campionato 2017/18, in panchina Juric: anche lì, dopo 6 giornate, rossoblù inchiodati a 2 punti, segnando di più (5 gol), ma incassando di più (10). Pure allora la classifica diceva penultimo posto, insieme al Verona, davanti al Benevento, fermo a zero.

Ivan poi fu esonerato alla dodicesima giornata: con l’arrivo di Ballardini la media punti divenne decisamente migliore, tanto che quel Genoa nel maggio successivo raggiunse 41 punti e un lusinghiero quanto probabilmente insperato dodicesimo posto.

Al netto, considerato il passo medio, al Genoa di Vieira manca soprattutto quella vittoria che fatalmente avrebbe addolcito i giudizi e reso meno amare certe considerazioni su mercato, aspetti tattici e derivati.

Dalla storia, insomma, arriva una carezza per questo Grifone zoppicante. Perché all’inizio dell’autunno, con ancora 96 punti sul tavolo, tutto o quasi rimane in gioco.

Grifone: le partenze dopo 6 giornate

2025/26 punti 2 gol fatti 3 gol subiti 9

2024/25 punti 5 gol fatti 4 gol subiti 10

2023/24 punti 7 gol fatti 8 gol subiti 9

2022/23 Genoa in serie B

2021/22 punti 5 gol fatti 10 gol subiti 15

2020/21 punti 5 gol fatti 6 gol subiti 12

2019/20 punti 5 gol fatti 7 gol subiti 13

2018/19 punti 9 gol fatti 10 gol subiti 12

2017/18 punti 2 gol fatti 5 gol subiti 10

