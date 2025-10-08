Sport

Torna alla homepage

In tasca soltanto 2 punti su 18: il Genoa non partiva così male dal 2017

1 minuto e 32 secondi di lettura
di Carlo Danani
Rossoblù, brutta partenza ma tutto resta in gioco (foto Genoa Cfc)

Il Genoa e conti che non tornano. Almeno dopo le prime 6 giornate di campionato. In tasca ci sono soltanto 2 dei 18 punti a disposizione. Neanche una vittoria, due pareggi con Lecce e Como, quattro sconfitte con Juventus, Bologna, Lazio e Napoli.

I riflessi sono un attacco da 3 gol (solo il Verona ha fatto peggio, con 2) e una difesa da 9 reti incassate, peraltro neanche la più perforata, davanti a Lecce e Pisa (10) e Torino (addirittura 13).

Automatico andare a scavare nella storia recente: da quanto tempo il Grifone non partiva in maniera così lacunosa? Gli almanacchi raccontano che bisogna andare indietro di 8 anni, precisamente al campionato 2017/18, in panchina Juric: anche lì, dopo 6 giornate, rossoblù inchiodati a 2 punti, segnando di più (5 gol), ma incassando di più (10). Pure allora la classifica diceva penultimo posto, insieme al Verona, davanti al Benevento, fermo a zero.

Ivan poi fu esonerato alla dodicesima giornata: con l’arrivo di Ballardini la media punti divenne decisamente migliore, tanto che quel Genoa nel maggio successivo raggiunse 41 punti e un lusinghiero quanto probabilmente insperato dodicesimo posto.

Al netto, considerato il passo medio, al Genoa di Vieira manca soprattutto quella vittoria che fatalmente avrebbe addolcito i giudizi e reso meno amare certe considerazioni su mercato, aspetti tattici e derivati.

Dalla storia, insomma, arriva una carezza per questo Grifone zoppicante. Perché all’inizio dell’autunno, con ancora 96 punti sul tavolo, tutto o quasi rimane in gioco.

Grifone: le partenze dopo 6 giornate

2025/26 punti 2       gol fatti 3   gol subiti 9

2024/25 punti 5       gol fatti 4    gol subiti 10

2023/24 punti 7       gol fatti 8    gol subiti 9

2022/23 Genoa in serie B

2021/22 punti 5       gol fatti 10  gol subiti 15

2020/21 punti 5       gol fatti 6    gol subiti 12

2019/20 punti 5       gol fatti 7    gol subiti 13

2018/19 punti 9       gol fatti 10  gol subiti 12

2017/18 punti 2       gol fatti 5    gol subiti 10

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 07 Ottobre 2025

Genoa, un’intera squadra convocata in Nazionale: Malinovskyi sfida Ellertsson

C’è un Genoa che nel pomeriggio si è ritrovato al Centro Signorini e ce n’è un altro che, di ritorno da Napoli, si è rimesso subito in viaggio per onorare le chiamate delle rispettive Nazionali. A questo giro, sono complessivamente 11 i giocatori rossoblù convocati per impegni europei, mondiali e a
Lunedì 06 Ottobre 2025

Genoa sull’altalena, la classifica piange ma la squadra è con Vieira: col Parma saranno già brividi salvezza

Una magìa alla Dieguito nello stadio intitolato a Maradona: il tacco geniale di Ekhator entra di diritto tra le nomination per il gol dell’anno. Ecco, quella pennellata di classe cristallina rappresenta il punto più alto di un primo tempo giocato alle soglie della perfezione da un Genoa capace di ar
Domenica 05 Ottobre 2025

Rammarico Genoa: a Napoli non basta la magìa di Ekhator e resta ultimo

Al Maradona, dopo una partita altamente equilibrata, finisce col Napoli che accoglie come una liberazione il triplice fischio di La Penna e col Genoa costretto alla terza sconfitta consecutiva: mai era successo prima d'ora sotto la gestione Vieira. Al di là della battuta d'arresto, il Grifone torna