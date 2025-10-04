Sport

Torna alla homepage

Verso Napoli-Genoa: Vieira ne convoca 25. C’è anche Onana. Nuredini rinnova fino al 2028

1 minuto e 59 secondi di lettura
di Carlo Danani
Il rientrante Onana e Ostigard, ex di turno (foto Genoa Cfc)

Il Genoa porta la sua voglia di riscatto al “Maradona”. Grifone ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre il Napoli campione d’Italia prova a ripartire subito dopo lo stop di domenica contro il Milan.

Vieira ne convoca 25: la buona nuova è il recupero di Onana, che si è lasciato definitivamente alle spalle i recenti problemi muscolari e si candida quantomeno per uno spezzone di partita. Indisponibili, invece, Messias, Stanciu e Cornet. Tre indisponibili anche per Conte, che dovrà rinunciare a Lukaku, Buongiorno e Rrahmani.

I partenopei non conoscono il pareggio: finora 4 vittorie e la sconfitta di domenica al Meazza. Niente turn over: Conte punterà grossomodo su chi ha giocato le ultime partite, compreso chi mercoledì ha affrontato la partita di Champions vinta contro lo Sporting Lisbona.

Vieira medita qualche cambiamento dopo il crollo contro la Lazio. Sarà ancora 4-2-3-1: su questo il tecnico rossoblù non transige. E per il resto? Sicuri del posto sono soltanto Leali, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini e Norton-Cuffy. Per il resto, avanzano la loro candidatura dal primo minuto gli scalpitanti Thorsby, Venturino, Sabelli e Ekuban.

Ma, al di là dei singoli, servirà una prova compatta, da squadra vera. Per questo, nell’immediata vigilia Vieira è stato diretto: toccherà soprattutto a chi ha più esperienza guidare i compagni più giovani. Nella fattispecie, i nomi esplicitamente citati sono stati quelli di Malinovskyi, Sabelli, Martin e Leali.

Nell’anno solare il Napoli è l’unica squadra di serie A che non ha ancora perso in casa: 9 vittorie e 3 pareggi il lusinghiero percorso al "Maradona". Uno stimolo in più per un Grifone a caccia d’impresa. Fin qui il Genoa da trasferta ha retto: robusto pareggio a Como e risultato positivo sfuggito di un soffio a Bologna. Anche stavolta il pronostico è contrario, proprio come lo era in riva al Lario e al Dall'Ara. Ma evidentemente la salita non è un problema per una squadra smaniosa di allontanare i recenti fantasmi.

Nuredini rinnova fino al 2028

Il Genoa estende fino al giugno 2028 l’accordo con Joi Nuredini, stella della formazione Primavera. L’attaccante classe 2007, decisivo con i suoi gol nella partita pareggiata a Cagliari e nella vittoria di venerdì sul Bologna, in maglia rossoblù ha finora realizzato 32 reti in 75 partite con Under 17, 18 e 20.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 03 Ottobre 2025

Vieira: “A Napoli per rialzarci subito. Lo 0-3 con la Lazio ci aiuterà a crescere"

“Siamo una squadra giovane, per questo dobbiamo accettare ogni tanto di fare un passo indietro. Certo, perdere 3-0 non può lasciarci indifferenti. Adesso sta a noi imparare dagli errori e ripartire immediatamente. A cominciare da Napoli”. Patrick Vieira rilancia subito. Il pesante ko contro la Lazi
Giovedì 02 Ottobre 2025

Genoa, si ferma Stanciu: salta il Napoli. Vent’anni senza Franco Scoglio

C’è un problema in più per Vieira lungo la strada che porta alla partita di domenica a Napoli (ore 18): si blocca Nicolae Stanciu, costretto a saltare la trasferta al Maradona e pure gli impegni con la Nazionale. Distrazione al bicipite femorale per il centrocampista rumeno: si punta a recuperarlo p
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Paradosso Genoa: al quinto posto per abbonamenti venduti ma ancora zero gol al Ferraris

Il Genoa e quelle illusioni coltivate per 4 giornate di campionato. Vero, raccogliendo solo 2 punti, ma giocandosela sempre alla pari contro chiunque, compresi i top club. Poi la batosta davanti alla Lazio: doveva essere il trampolino verso le aspettative cullate in estate e, invece, ecco una doccia