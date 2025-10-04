Verso Napoli-Genoa: Vieira ne convoca 25. C’è anche Onana. Nuredini rinnova fino al 2028

Il rientrante Onana e Ostigard, ex di turno (foto Genoa Cfc)

Il Genoa porta la sua voglia di riscatto al “Maradona”. Grifone ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre il Napoli campione d’Italia prova a ripartire subito dopo lo stop di domenica contro il Milan.

Vieira ne convoca 25: la buona nuova è il recupero di Onana, che si è lasciato definitivamente alle spalle i recenti problemi muscolari e si candida quantomeno per uno spezzone di partita. Indisponibili, invece, Messias, Stanciu e Cornet. Tre indisponibili anche per Conte, che dovrà rinunciare a Lukaku, Buongiorno e Rrahmani.

I partenopei non conoscono il pareggio: finora 4 vittorie e la sconfitta di domenica al Meazza. Niente turn over: Conte punterà grossomodo su chi ha giocato le ultime partite, compreso chi mercoledì ha affrontato la partita di Champions vinta contro lo Sporting Lisbona.

Vieira medita qualche cambiamento dopo il crollo contro la Lazio. Sarà ancora 4-2-3-1: su questo il tecnico rossoblù non transige. E per il resto? Sicuri del posto sono soltanto Leali, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini e Norton-Cuffy. Per il resto, avanzano la loro candidatura dal primo minuto gli scalpitanti Thorsby, Venturino, Sabelli e Ekuban.

Ma, al di là dei singoli, servirà una prova compatta, da squadra vera. Per questo, nell’immediata vigilia Vieira è stato diretto: toccherà soprattutto a chi ha più esperienza guidare i compagni più giovani. Nella fattispecie, i nomi esplicitamente citati sono stati quelli di Malinovskyi, Sabelli, Martin e Leali.

Nell’anno solare il Napoli è l’unica squadra di serie A che non ha ancora perso in casa: 9 vittorie e 3 pareggi il lusinghiero percorso al "Maradona". Uno stimolo in più per un Grifone a caccia d’impresa. Fin qui il Genoa da trasferta ha retto: robusto pareggio a Como e risultato positivo sfuggito di un soffio a Bologna. Anche stavolta il pronostico è contrario, proprio come lo era in riva al Lario e al Dall'Ara. Ma evidentemente la salita non è un problema per una squadra smaniosa di allontanare i recenti fantasmi.

Nuredini rinnova fino al 2028

Il Genoa estende fino al giugno 2028 l’accordo con Joi Nuredini, stella della formazione Primavera. L’attaccante classe 2007, decisivo con i suoi gol nella partita pareggiata a Cagliari e nella vittoria di venerdì sul Bologna, in maglia rossoblù ha finora realizzato 32 reti in 75 partite con Under 17, 18 e 20.

