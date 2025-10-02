Genoa, si ferma Stanciu: salta il Napoli. Vent’anni senza Franco Scoglio

Infortunio muscolare per Stanciu (foto Genoa Cfc). Scoglio, domani il docufilm su di lui

C’è un problema in più per Vieira lungo la strada che porta alla partita di domenica a Napoli (ore 18): si blocca Nicolae Stanciu, costretto a saltare la trasferta al Maradona e pure gli impegni con la Nazionale. Distrazione al bicipite femorale per il centrocampista rumeno: si punta a recuperarlo per il 19 ottobre, giorno di un delicatissimo Genoa-Parma al Ferraris. Stesso discorso per Messias e Onana, che proseguono il lavoro differenziato.

Vieira, quali mosse per ripartire subito?

Ieri al Centro Signorini ripresa della preparazione: Vieira valuta nuove soluzioni per far ripartire il Grifone dopo la pesante sconfitta rimediata lunedì contro la Lazio. Thorsby e Sabelli fin dall’inizio potrebbero essere soluzioni interessanti per restituire immediata concretezza a un gioco adesso bisognoso soprattutto di praticità, anche considerato l’avversario all’orizzonte.

Thorsby peraltro non convocato dalla Nazionale norvegese, così come Gronbaek e Frendrup dalla Danimarca. Al momento, gli unici in partenza lunedì sono Ostigard (Norvegia) e Otoa (Under 21 danese).

Napoli, sorrisi europei sull’asse De Bruyne-Hojlund

Napoli, a proposito. La notte di Champions restituisce il buon umore ai partenopei. I due assist di De Bruyne e la doppietta di Hojlund spianano la strada verso la prima vittoria europea della stagione: contro lo Sporting Lisbona finisce 2-1, i fantasmi dello stop in campionato contro il Milan sono allontanati. Turn over in vista del Genoa? Probabilmente sì, ma neanche poi tanto marcato.

Domani il docufilm dedicato al Professore

Il 3 ottobre ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Franco Scoglio, indimenticato tecnico del Genoa. Domani alle 17.30 presso il Museo del Genoa spazio al docufilm di Ignazio Oliva e Malcom Pagani “Come può uno Scoglio arginare il mare”.

Arriva il Bologna: la Primavera difende il primo posto

Sempre domani, alle 16.30, torna in campo la Primavera del Genoa: alla Sciorba l’avversario sarà il Bologna (10 punti). La squadra di Sbravati è capolista a quota 14 insieme al Parma, ancora imbattuta dopo 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 giornate di campionato.

Mondiale Under 20: Romano titolare contro Cuba

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Australia, al Mondiale Under 20 in corso in Cile l’Italia pareggia 2-2 con Cuba nella seconda partita. Marco Romano, attaccante del Genoa, schierato titolare dal ct Nunziata, rimane in campo per 77 minuti. Azzurrini in vantaggio con Natali, raddoppio di Iddrissou, che però viene espulso per somma di ammonizioni. Nella ripresa, due rigori trasformati da Camejo permettono a Cuba di raggiungere il pareggio. Domenica (ore 1 in Italia) la partita contro l’Argentina concluderà il girone di qualificazione. All’Italia basterà un pareggio per qualificarsi. La classifica: Argentina 6; Italia 4; Cuba 1; Australia 0.