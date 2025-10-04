Sport

Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco. Donati: "Ci hanno chiesto di vincere"

Una rappresentanza dei gruppi della Sud al Mugnaini, domani la sfida col Pescara. Il mister blucerchiato a rischio esonero: "La pressione la sento sempre"
di Marco Bisacchi

Blitz dei tifosi della Sampdoria oggi a Bogliasco. Una quarantina di supporter blucerchiati - in rappresentanza dei gruppi della Sud - sono entrati nel centro sportivo Mugnaini e hanno chiesto alla squadra, con uno striscione affisso a bordo campo ("Basta chiacchiere, vincete"), di conquistare il successo domani a Marassi (ore 17,15) col Pescara. Qualche coro di contestazione nei confronti della società e soprattutto nei confronti del ceo dell'area football. Contestazione che andrà avanti anche nella giornata di domani, non mancherà però come sempre il supporto alla squadra oggi ultima in classifica in Serie B. 

Le parole di Donati

"Lo striscione dei tifosi è giusto. Ci hanno chiesto di vincere la partita. Mi sento di dire che hanno ragione. Non c'è tanto da aggiungere. I tifosi sono arrivati con molta compostezza, ci hanno chiesto che vogliono vincere. Lo vogliamo tutti" le parole di Massimo Donati che si gioca con ogni probabilità la panchina nel match di domani: "Io la pressione sinceramente la sento tutte le partite. E' il bello del mio mestiere. Domani la sentirò come le altre volte. Il problema non sono io, voglio che tutti si venga fuori e si vinca la partita. Il problema mio non esiste".

