Sampdoria: la carica degli azzurrini Pafundi e Cherubini

La Sampdoria si aggrappa a Cherubini e Pafundi per provare a uscire dalla crisi. Il tecnico blucerchiato Massimo Donati - la cui posizione resta più che mai in bilico - sta pensando all'impiego di entrambi nella gara di domenica (ore 17,15) col Pescara. I due dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle di una punta, con ballottaggio tra Coda e Cuni se dovesse essere confermato il 3-4-2-1.

Tra l'altro proprio oggi sia Cherubini sia Pafundi sono stati convocati per i prossimi impegni nella nazionale Under 21, il 10 ottobre a Cesena con la Svezia e il 14 ottobre con l'Armenia a Cremona per le qualificazioni all'europeo di categoria.

Convocato nella nazionale bosniaca Hadzikadunic, per i match del 9 ottobre a Cipro e del 12 ottobre a Malta. L'ex difensore dell'Amburgo, dopo una prova positiva con il Monza due settimane fa, nelle ultime due partite con Bari e Catanzaro ha convinto meno. La Samp chiamata al riscatto, ultima in classifica nel campionato di B e alla caccia della prima vittoria stagionale: probabile ritorno di Henderson in mediana al fianco di Abildgaard, da valutare l'impiego di Barak tra centrocampo e trequarti.