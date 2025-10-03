Sport

Torna alla homepage

Sampdoria: la carica degli azzurrini Pafundi e Cherubini

I due blucerchiati convocati in nazionale Under 21 aspettando la gara di domenica a Marassi col Pescara
55 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

La Sampdoria si aggrappa a Cherubini e Pafundi per provare a uscire dalla crisi. Il tecnico blucerchiato Massimo Donati - la cui posizione resta più che mai in bilico - sta pensando all'impiego di entrambi nella gara di domenica (ore 17,15) col Pescara. I due dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle di una punta, con ballottaggio tra Coda e Cuni se dovesse essere confermato il 3-4-2-1.

Tra l'altro proprio oggi sia Cherubini sia Pafundi sono stati convocati per i prossimi impegni nella nazionale Under 21, il 10 ottobre a Cesena con la Svezia e il 14 ottobre con l'Armenia a Cremona per le qualificazioni all'europeo di categoria.

Convocato nella nazionale bosniaca Hadzikadunic, per i match del 9 ottobre a Cipro e del 12 ottobre a Malta. L'ex difensore dell'Amburgo, dopo una prova positiva con il Monza due settimane fa, nelle ultime due partite con Bari e Catanzaro ha convinto meno. La Samp chiamata al riscatto, ultima in classifica nel campionato di B e alla caccia della prima vittoria stagionale: probabile ritorno di Henderson in mediana al fianco di Abildgaard, da valutare l'impiego di Barak tra centrocampo e trequarti.

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Tre calciatori della Sampdoria in campo contro un avversario
Giovedì 02 Ottobre 2025

Sampdoria, crisi senza senza fine. Donati sempre in discussione

I blucerchiati sempre ultimi in classifica dopo il pari col Catanzaro. Domenica altra sfida a Marassi col Pescara
Un uomo seduto davanti a un microfono, indossa una tuta
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Donati: "Questa Sampdoria deve migliorare ma non merita i fischi"

Il tecnico blucerchiato dopo il pareggio col Catanzaro: "Cuni è generoso ma spreca molte energie. Bellemo ci ha messo il cuore, positivo non aver preso gol. Lo stop di Pafundi? Solo crampi"
I tifosi della Sampdoria in uno stadio sventolano le bandiere blucerchiate
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Sampdoria, altro brodino: 0-0 col Catanzaro. Resta ultima in B

Parate decisive di Ghidotti, i blucerchiati pungono poco con Cuni prima e Coda poi. Bene Pafundi che esce nel finale per infortunio