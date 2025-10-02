Sampdoria, crisi senza senza fine. Donati sempre in discussione

La Sampdoria non esce dalla crisi. Il pareggio col Catanzaro a Marassi - chiuso tra i fischi dei tifosi blucerchiati - vale la conferma all'ultimo posto in B per la squadra di Massimo Donati. Una squadra che continua a non convincere. Anche se le principali responsabilità sono sempre da ascrivere alle scelte estive della società, continua a non sfuggire alle critiche lo stesso mister friulano che ora potrebbe giocarsi molto del suo futuro (che resta più che mai traballante) nella gara di domenica al Ferraris col Pescara (ore 17,15). Un'altra gara in casa per provare a cambiare la tendenza sin qui molto pericolosa, a livello sportivo, di questo inizio stagione. Perché oltre ai soli 2 punti conquistati in 6 partite, questa Sampdoria continua a mostrare i suoi limiti tecnici - come ha ammesso lo stesso Donati nel post gara ieri sera - in un campionato sin qui di grande sofferenza.

A Bogliasco test con la Primavera

Oggi per i blucerchiati test amichevole con la Primavera: in campo i giocatori non utilizzati ieri dall'inizio, vittoria per 2-0 con reti di Cherubini e Barak che si candidano per giocare dall'inizio contro il Pescara. Il primo rientrerà grazie allo sconto di squalifica (da tre a due giornate) dopo l'espulsione nella gara di due settimane fa a Monza, il secondo è stato l'innesto last minute di mercato e avrebbe, almeno sulla carta, le qualità per fare la differenza in Serie B. Sinora però anche Barak - va detto - sta deludendo.

Squalificato l'ex doriano Sibilli

Intanto l'ex blucerchiato Sibilli - calciatore che aveva giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito e che la Sampdoria non aveva riscattato in estate per 500 mila euro dopo un buon rendimento soprattutto nel doppio playout con la Salernitana - è stato squalificato per 8 mesi: il giocatore è accusato di aver effettuato numerose scommesse su incontri ufficiali organizzati nell’ambito Figc, Uefa e Fifa. Squalifica a 8 mesi dopo patteggiamento. Il giocatore durante questo periodo percepirà il minimo federale.

