Il Genoa Primavera sempre più in vetta. Battuto anche il Bologna: la decide Nuredini

Primavera rossoblù scatenata: 5 vittorie e 2 pareggi (foto Genoa Cfc)

La Primavera del Genoa allunga la sua striscia dell’oro. Alla Sciorba, nell’anticipo della settima giornata, la formazione di Sbravati supera anche il Bologna, consolidando così il primo posto in classifica, ora tornato solitario in attesa della partita del Parma.

Come già successo la settimana scorsa quando firmò la rete del pareggio a Cagliari, è ancora decisivo Nuredini: il suo precisissimo colpo di testa a metà del secondo tempo su ottimo assist di Doucoure vale per il Grifone altri tre punti in un campionato davvero super.

Dopo sette giornate, sono addirittura cinque le vittorie, col condimento di due pareggi e nemmeno una sconfitta, a legittimare la solidità di una squadra sempre più al centro di una stagione memorabile.

Ma contro il Bologna non è stato tutto facile, anzi. Preziose le parate di un Lysionok molto ispirato. Sulla coda di un match combattuto, una nuova pioggia di emozioni: il palo di Castillo, un’altra occasione di pareggio non capitalizzata da Tonin e la palla del raddoppio sui piedi di Lafont, neutralizzata però dal portiere felsineo Happonen.

Ora sosta per gli impegni delle Nazionali. Il Genoa ripartirà da un big match: sabato 18 ottobre a Parma sarà scontro al vertice con i ducali. Intanto, il sogno continua a correre veloce.

Genoa (3-4-3): Lysionok; Doucoure, Klisys, Celik; Odero, Grossi (58’ Nsingi), Lafont, Pallavicini (78’ Albè); Carbone (86’ Dodde), Nuredini (78’ Galvano), Mendolia (58’ Zulevic). All. Sbravati.

La nuova classifica: Genoa 17; Parma 14; Sassuolo, Fiorentina 13; Atalanta 12; Cesena 11; Roma, Verona, Milan, Bologna 10; Monza 9; Frosinone 8; Lazio, Juventus 7; Inter 6; Lecce, Cagliari 4; Torino, Napoli, Cremonese 3. Genoa, Bologna, Sassuolo e Cremonese una partita in più.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook