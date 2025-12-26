Crolla parte di cornicione a Savona, piazza deserta evita il peggio

Avrebbe potuto creare gravi danni se qualcuno fosse passato al momento sbagliato: questa mattina un'area di piazza Saffi, a Savona, è stata transennata in seguito al crollo di una parte di un cornicione, che si è staccato e si è frantumato a terra dopo l'impatto.

Il crollo, avvenuto il 24 dicembre, potrebbe essersi verificato a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città e la regione da alcuni giorni: fortunatamente, nessuna persona passava sotto al balcone al momento del crollo, tra via Boselli e via Brignoni.