Genoa, Gattuso e Bonucci in visita al Signorini

Oggi il CT della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al Centro Sportivo Signorini di Pegli, accompagnato dai suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Visi sorridenti, pacche sulle spalle e clima di grande cordialità con Gattuso che si è soffermato a lungo a parlare con mister Vieira reduce dall'ottimo pareggio di Como.

Durante la visita, Gattuso ei suoi collaboratori hanno potuto osservare da vicino i campi di allenamento del Genoa e le aree di preparazione atletica, dialogando con lo staff del centro sportivo per valutare le opportunità di crescita e miglioramento offerte ai giocatori.

Questo sopralluogo si inserisce in un percorso strategico finalizzato a consolidare la preparazione degli azzurri in vista delle prossime sfide internazionali, evidenziando l'importanza di un ambiente di lavoro all'avanguardia e stimolante.