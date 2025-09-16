Sport

Genoa, Gattuso e Bonucci in visita al Signorini

di Redazione Sportiva

Oggi il CT della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al Centro Sportivo Signorini di Pegli, accompagnato dai suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. Visi sorridenti, pacche sulle spalle e clima di grande cordialità con Gattuso che si è soffermato a lungo a parlare con mister Vieira reduce dall'ottimo pareggio di Como.

Durante la visita, Gattuso ei suoi collaboratori hanno potuto osservare da vicino i campi di allenamento del Genoa e le aree di preparazione atletica, dialogando con lo staff del centro sportivo per valutare le opportunità di crescita e miglioramento offerte ai giocatori. 
Questo sopralluogo si inserisce in un percorso strategico finalizzato a consolidare la preparazione degli azzurri in vista delle prossime sfide internazionali, evidenziando l'importanza di un ambiente di lavoro all'avanguardia e stimolante.

