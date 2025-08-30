Lo Spezia non segna e non va oltre il pari contro il Catanzaro

LA SPEZIA - Lo Spezia pareggia 0-0 contro il Catanzaro al Picco davanti ai suoi tifosi. Deludente pari per gli uomini di D'Angelo che attaccano ma non riescono a pungere l'avversario. Qualcosa in più rispetto alla prima gara contro la Carrarese si è visto, almeno dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. La difesa sembra essere tornata quella della passata stagione: solida e rocciosa. La preoccupazione più grossa, infatti, la desta la fase offensiva. Bianchi ancora a quota zero gol dopo due giornate di campionato.

Una squadra che fatica a creare i presupposti per trovare la via della rete. Rispetto allo scorso anno anche le palle inattive hanno perso la loro efficacia. Sette tiri totali, di cui solo uno nello specchio della porta: questo il dato da tenere sotto osservazione e da migliorare. Pochi spunti anche dagli esterni, soprattutto a destra, dove Candela, tornato sulla sua fascia di competenza, è apparso decisamente sottotono.

Ora la sosta per recuperare uomini ed energie. Al ritorno in campo la prima trasferta stagionale. Ad attendere le Aquile ci sarà l'Empoli, fresca retrocessa dalla Serie A. Lì, lo Spezia, dovrà tirare fuori qualcosa in più.

Cronaca

Al minuto 58' Cissè da ottima posizione spara sul fondo: il calciatore del Catanzaro era però in evidente offside. Di Chiara ci prova da casa sua al 76': palla di poco sul fondo. Beruatto al volo tenta l'eurogol al 79': palla deviata che finisce in corner.

Primo tempo

In una partita fiacca e priva di emozioni la prima conclusione è dello Spezia e arriva al 28' ad opera di Candela: tiro tuttavia non irresistibile. Gran botta da fuori di Esposito che trova i guantoni di un miracoloso Pigliacelli due minuti più tardi: sulla respinta si fionda Mateju che deve spingere la sfera in rete ma il numero 37 incespica sul pallone e lo deposita incredibilmente sul fondo. Di Serio vicinissimo al gol del vantaggio al 43': una bella manovra dello Spezia conclusa da un sinistro ravvicinato dell'attaccante che termina fuori di centimetri a Pigliacelli battuto.

Tabellino

Spezia - Catanzaro 0-0;

Ammoniti: 2' Esposito (S), 6' Cissè (C), 48' Candelari (S), 81' Frosinini (C), 81' Mateju (S), 93' Pittarello (C);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana (75' Beruatto); Candela, Nagy (60' Comotto), Esposito, Candelari (60' Cassata), Mateju; Di Serio (75' Vlahovic), Artistico (60' Soleri).

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella (85' Nuamah), Verrengia (60' Di Chiara); Cissé (60' Buso), Pontisso; D’Alessandro (77' Frosinini), Iemmello, Rispoli; Pittarello.

Pre partita

Tutto pronto al Picco della Spezia. Alle 21 il fischio d'inizio di Spezia - Catanzaro, seconda giornata del campionato di Serie B. Aquile a caccia di riscatto dopo la cocente sconfitta di una settimana fa contro la Carrarese. D'Angelo ritrova Artistico dal primo minuto, ma permane la situazione di emergenza. Panchina per Vlahovic e per il neo acquisto Pietro Beruatto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy, Esposito, Candelari, Mateju; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo. A disp: Loria, Onofri, Bertoncini, Giorgeschi, Insignito, Lorenzelli, Beruatto, Zurkowski, Comotto, Cassata, Soleri, Vlahovic.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Antonini, Bettella, Verrengia; Cissé, Pontisso; D’Alessandro, Iemmello, Rispoli; Pittarello. All. Aquilani. A disp: Marietta, Bashi, Brighenti, Frosinini, Di Chiara, Petriccione, Liberali, Nuamah, Alesi, Buso, Seha, Arditi.

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano della Sez. AIA di Rimini