Rossoblucerchiati in Under 21: Venturino, Fini, Pafundi e Cherubini

Silvio Baldini ha convocato 25 giocatori per il raduno di domenica 31 agosto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista delle prime due gare di qualificazione all'Europeo 2027. Gli azzurrini scenderanno in campo venerdì 5 settembre contro il Montenegro, mentre martedì 9 settembre affronteranno la Macedonia del Nord.

Tra i convocati dal biennio precedente Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli, Raimondo e Comuzzo. Sono invece 16 i giocatori convocati per la prima volta in Under 21. Tra i più giovani figurano il classe 2008 Camarda ei 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Esordio assoluto in una Nazionale Giovanile anche per Nava, Marianucci, Moruzzi e Dagasso.

PORTIERI

Diego Mascardi (Spezia)

Edoardo Motta (Reggiana)

Lapo Nava (Cremonese)

DIFENSORI

Davide Bartesaghi (Milan)

Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach)

Pietro Comuzzo (Fiorentina)

Riyad Idrissi (Cagliari)

Michael Kayode (Brentford)

Filippo Mane (Borussia Dortmund)

Luca Marianucci (Napoli)

Brando Moruzzi (Empoli)

Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Amatucci (Las Palmas)

Tommaso Berti (Cesena)

Matteo Dagasso (Pescara)

Luca Lipani (Sassuolo)

Cher Ndour (Fiorentina)

Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI