Mondo del pugilato in lutto, è morto Giuseppe 'Pinan' Muzio

Lutto nel mondo del pugilato per la morte di Giuseppe 'Pinan' Muzio avvenuta oggi all età di 81 anni a Sestri Levante, nella casa di riposo dove si trovava da tempo. La Federazione pugilato italiano lo aveva insignito del titolo di "Maestro di pugilato", la massima carica a livello tecnico. Pinan nel 1969 divenne campione italiano dei medi poi si dedico per quasi 40 anni alla formazione dei giovani fondando il Club pugilistico di Sestri Levante.

Tantissimi i giovani talenti cresciuti da Pinan: tra questi Luca de Lorenzi che dopo il campionato italiano sali sul ring per il campionato europeo.Pinan Muzio lascia la moglie e il figlio. Sabato mattina i funerali alle 9 nella chiesa di borgo Pila a Sestri Levante.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook