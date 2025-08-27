Genoa, fermento in entrata: si avvicinano i ritorni Onana e Cornet

Maxwel Cornet con la maglia del Genoa

GENOVA – Il Genoa sempre nei pensieri di Jean Onana e Maxwel Cornet. Tanto da aspettare gli ultimi giorni di mercato pur di riabbracciare il rossoblu. Così, dopo un’estate d’attesa, nella settimana di chiusura delle trattative aumentano in maniera considerevole le possibilità di ritorno a Pegli per il centrocampista del Besiktas e per l’attaccante del West Ham.

Il vertice di mercato di lunedì a Villa Rostan, con al tavolo i dirigenti e Vieira, ha dato un’accelerazione alle due trattative, fino all’altro giorno congelate in attesa degli eventi. Ebbene ci si è convinti che, indipendentemente dal discorso Frendrup, Onana sarebbe davvero utile a centrocampo. Probabile che, per chiudere del tutto il cerchio, si debba aspettare il passaggio di Bohinen al Venezia, legato a sua volta a quello di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina. Mentre per Cornet il nodo è da sempre l’ingaggio: si tratta col West Ham, che si accollerebbe buona parte della cifra. C’è ampia disponibilità a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti.

Situazione fluida per il centravanti: dal Marsiglia può arrivare Maupay, anche se al momento il Genoa non affonda.

Grande attenzione in direzione terzino sinistro: nel mirino un giovane di prospettiva. Con la valigia in mano, oltre a un Bohinen a un centimetro dal Venezia, restano Vogliacco (Pisa, ma anche Paok Salonicco) e Ankeye (Frosinone o Apoel Nicosia). Senza escludere almeno un colpo di scena, in questo momento insospettabile, tipico delle ultime ore di mercato: si chiude lunedì alle 20.

