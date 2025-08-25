Genoa, comincia una settimana bollente tra mercato e sfida con la Juventus

La Gradinata Nord sabato durante la partita col Lecce

GENOVA – In archivio non senza amarezza il deludente 0-0 contro il Lecce all’esordio in campionato, per il Genoa comincia una settimana bollente, tra ultimi giorni di mercato e la preparazione del big match contro la Juventus, domenica alle 18.30 allo stadio Ferraris. A proposito, mancherà l’ex rossoblù Cambiaso, espulso nella gara vinta 2-0 contro il Parma e, di rimbalzo, squalificato.

Sul fronte delle trattative, la questione principale rimane quella legata a Frendrup: entro lunedì prossimo, data ultima per depositare i nuovi contratti, arriverà un’offerta che il club di Villa Rostan riterrà adeguata? Sotto i 20 milioni non si tratta. E ancora, davvero matureranno i prosupposti per un Cornet bis? Oggi lontana la possibilità di un ritorno di Onana.

In uscita, sono momenti decisivi per completare il passaggio di Bohinen al Venezia e per capire in maniera definitiva quali saranno le destinazioni di Vogliacco e di Ankeye, ai margini del progetto di Vieira. Per Papadopoulos, invece, il futuro potrebbe essere al Rapid Bucarest, dove al momento il centrocampista è in prova.

Intanto, gli ultimi rumors accostano nomi di prime punte al Grifone. Un’ipotesi oggi da non scartare, che prevederebbe lo spostamento di Vitinha sull’esterno, lasciando a Colombo e al nuovo Mister X il compito di fare da boa per un attacco fin qui apparso ancora in pieno rodaggio, al netto degli apprezzatissimi guizzi di uno Stanciu già leader nello scacchiere rossoblu.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook