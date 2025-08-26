Genoa, a Carignano l'ultimo saluto a Sidio Corradi

Si sono celebrati nella basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano i funerali di Sidio Corradi, ex calciatore, allenatore e bandiera del Genoa scomparso sabato scorso all'età di 80 anni. All'ultimo saluto tanti i tifosi rossoblù presenti insieme a una delegazione di giovani calciatori del Genoa. Al termine della cerimonia è previsto un corteo di auto verso il Luigi Ferraris.





Corradi, nato a Porto Ercole il 7 novembre 1944, aveva esordito giovanissimo in Serie A con il Bologna, nella stagione 1963-64. Nel 1070 l'arrivo al Genoa allora in serie C. Da lì in poi la scalata fino alla serie A. Con la maglia rossoblù ha collezionato 117 presenze condire da 34 gol tra il 1970 e il 1976. Poi la sua carriera a Genova è proseguita come allenatore della Primavera.

È l'unico calciatore, insieme a Marco Rossi, ad aver segnato con la maglia del Genoa in serie A, B e C e in Coppa Italia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook