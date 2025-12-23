Incidente nella notte in A10, camion si schianta contro il guardrail

Paura sulla A10 dove questa notte un tir si è prima schiantato contro il guardrail, poi è finito in mezzo alla carreggiata. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e nessun ferito, nemmeno l'autista, ma durante l'incidente il mezzo pesante ha perso una grande quantità di carburante sull'asfalto.
Sul posto la polizia stradale
L'episodio è avvenuto la scorsa notte sulla tratta tra Varazze e Arenzano, in direzione di Genova. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l'Italia. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, così da permettere il ripristino del manto stradale dopo la copiosa perdita di gasolio. Alle 4 di mattina il mezzo è stato definitivamente rimosso e la coda smaltita.
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria