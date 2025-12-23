In fuga dalla polizia provoca un frontale con un'altra auto: tre feriti

È di tre persone ferite il bilancio dell'incidente frontale avvenuto nel cuore della notte in largo Jursè, all'altezza della rotonda di via Pieragostini a Sampierdarena. Erano da poco passate le quattro di notte quando un'auto che non si è fermata allo stop della polizia, inseguita in quel momento da una volante, si è schiantata contro un'altra macchina che transitava per la rotonda.
I soccorsi
Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze per altrettanti feriti. Due persone sono state trasportate all'ospedale Villa Scassi, una al Galliera, tutte e tre in codice giallo, quello di media gravità, per traumi riportati durante l'incidente.
Presente anche la polizia e la polizia locale per i rilievi dell'incidente: la strada è stata chiusa per permettere le operazioni delle pattuglie a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.
