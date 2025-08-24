Cerro Abajo di Genova, tra le creuze trionfa il brasiliano Roger Vieira

È il brasiliano Roger Vieira il vincitore della tappa genovese del Red Bull Cerro Abajo che si è svolto a Genova questa domenica 24 agosto lungo il percorso dal Monte Peralto fino a Largo Zecca con i concorrenti che si sono sfidati a tutta velocità tra le creuze e i salti realizzati lungo il percorso.

Nel mentre migliorano le condizioni del biker 37enne caduto rovinosamente durante le prove del sabato e portato nel punto di rianimo dell'ospedale San Martino. Dopo le cure è stato estubato. Nella caduta ha riportato diverse fratture alle gambe.

