Genoa-Lecce la cronaca Live: occasione Lecce al 4' minuto

GENOVA - Prima di campionato allo stadio Ferraris: la partita di Marassi, insieme a Sassuolo-Napoli, inaugura la nuova serie A. Di fronte il Genoa del Vieira 2.0 e il nuovo Lecce di Di Francesco. Si affrontano due squadre su di giri dopo i confortanti riscontri della scorsa settimana in Coppa Italia, eliminando rispettivamente il Vicenza e la Juve Stabia. Molto fresco l'ultimo precedente, dello scorso marzo, quando il Grifone superò i salentini per 2-1 (doppietta di Miretti e rigore di Krstovic), mettendo in pratica il definitivo sigillo sulla salvezza.

Vigilia di commozione per la scomparsa nella notte di Sidio Corradi, indimenticata bandiera della squadra rossoblu. Prima dell'incontro, un minuto di raccoglimento in sua memoria. Sotto la Gradinata Nord, alla presenza di suoi famigliari, il ricordo di Luigi Ferraris, di cui oggi ricorre il 110° anniversario della sua scomparsa.

Le formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Camarda, Morente. All. Di Francesco.

Arbitro Massa di Imperia

Comincia la partita

4': gran tiro di Morente, respinge Vasquez in calcio d'angolo

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook