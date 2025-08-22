Genoa, sabato dalle mille emozioni: il ricordo di Ferraris e il debutto del Vieira 2.0

Un sabato ad altissima intensità emotiva attende un Genoa diviso tra storia e prospettiva. Proprio il 23 agosto ricorre il 110° anniversario della morte di Luigi Ferraris. Alle 11, davanti allo stadio, spazio al ricordo del giocatore morto durante la Grande Guerra. Dietro la Gradinata Nord verrà deposta una porzione di terra del luogo in cui Ferraris perse la vita sul Monte Maggio. Iniziativa della Fondazione Genoa 1893 ETS e del Gruppo storico scientifico dell’Associazione Club Genoani.

Le novità regolamentari

Alle 18.30, poi, sipario sull’esordio del nuovo Grifone nel campionato dove per la prima volta l’arbitro, dopo il consulto col Var, comunicherà allo stadio e in diretta Tv la sua decisione, spiegandone i motivi. E dove, se il portiere tratterrà la palla in mano per più di 8 secondi, verrà punito con un calcio d’angolo in favore degli avversari.

Le ultime dal campo

Decolla il Vieira 2.0, sullo slancio di un mercato estivo che ha rivoluzionato lo spartito tecnico, iniettando nuova qualità in rosa. A proposito, Bohinen passa al Venezia; restano ancora da piazzare Vogliacco, Ankeye e Papadopoulos. Grifone decisamente più propositivo: più spettacolarità per l’occhio, ma anche una maggiore attenzione agli equilibri tattici per evitare le ripartenze altrui. La sfida principale di Patrick è soprattutto questa, oltre a stare alla larga dalla zona rossa e, possibilmente, provando a sorprendere e a divertire.

