Sampdoria: niente Inter per Francesco Conti, rimane blucerchiato

Il futuro di Francesco Conti è deciso: il giovane della Sampdoria rimarrà a vestire la maglia blucerchiata. Nonostante le voci che lo volevano come prossimo rinforzo per l'Inter U23, il centrocampista continuerà il suo percorso di crescita all’interno del club genovese.

La notizia è stata rivelata dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo account X, fugando ogni dubbio sulle sorti del giocatore. Donati punta su di lui ed è in programma un rinnovo di contratto per settembre.

