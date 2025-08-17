Coppa Italia, l'Entella tiene testa al Cagliari ma si arrende ai rigori

Una buona Entella tiene testa al Cagliari e si arrende alla formazione di serie A solo ai calci di rigore. La squadra di Chiappella corta e combattiva mette in difficoltà i sardi che faticano a trovare sbocchi offensivi. Al 44' però i padroni di casa vanno in vantaggio grazie a Piccoli abile a imbucarsi in area e a trafiggere con il destro Del Frate. Nella ripresa avviene tutto nel finale. All'86' Mina tira alle stelle un calci di rigore assegnato per fallo in area su Sebastiano Esposito e nell'azione dopo cross di Mezzoni con Caprile che va a vuoto e Deiola che spedisce nella propria rete. E' l'1-1 finale. Si va a i calci di rigore.

I caldi di rigore

Per i sardi sbaglia Adopo; in gol Mina, Kisicoy, Folorunsho, Esposito e Cavuoti. Per l'Entella errori di Karic (parato da Caprile) e Marconi (Traversa); in gol Russo, Castelli, Debenedetti e Tiritiello.

Il tabellino

Cagliari-Entella 6-5 dcr

Marcatori: 45' Piccoli (C), 87' aut. Deiola (C)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert (89' Cavuoti); Zortea, Adopo, Prati (78' Mazzitelli), Folorunsho, Idrissi (64′ Zappa); Piccoli (78' Kilicsoy), Luvumbo (64′ Esposito). Allenatore: Pisacane

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia (61′ Karic), Benali (78' Nichetti), Franzoni (85' Castelli), Di Mario; Guiu (61′ Russo), Fumagalli (78' Debenedetti). Allenatore: Chiappella

Arbitro: Mario Perri

Ammoniti: Benali (V), Parodi (V), Marconi (V), Karic (V)

Espulsi: -

Note: Mina ha sbagliato un rigore al minuto 86

