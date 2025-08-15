Calcio, Coppa Italia al via: stasera Genoa-Vicenza

A distanza di novanta giorni esatti dall’ultima partita ufficiale, il Genoa ritorna a giocare allo Stadio Ferraris. L’appuntamento è per le 21.15, avversario il Vicenza, ambiziosa formazione di serie C, in palio l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Grande curiosità per la “prima” ufficiale della squadra di Patrick Vieira. Infortunati Caleb Ekuban e Sebastian Otoa, il tecnico francese convoca 24 giocatori per quello che è il primo di tre incontri consecutivi a Marassi. Sabato 23 agosto, infatti, il debutto in campionato contro il Lecce, seguirà il big match con la Juventus, il 31.

