Vieira carica il Genoa: "Vogliamo andare avanti il più possibile in Coppa Italia"

Il Genoa prepara l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza nel giorno di Ferragosto. Alla vigilia del match le parole del mister rossoblù Patrick Vieira. "Dobbiamo essere ambiziosi, vogliamo andare più lontano possibile in questa competizione" ha spiegato l'allenatore francese.

Il match è in programma al Ferraris alle 21,15. Non saranno della partita Otoa ed Ekuban che torneranno a disposizione dopo la sosta di campionato del 7 settembre necessaria per lasciare spazio alle nazionali. Vieira parla anche del mercato: "Sono contento di avere questo gruppo di giocatori che stanno lavorando bene. Abbiamo perso De Winter ma abbiamo Ostigard". Proprio De Winter è stato ufficializzato dal Milan.

Il lavoro durante l'estate è servito non solo per preparare atleticamente la squadra ma anche per provare nuovi schemi: "Abbiamo fatto un buon lavoro, adesso iniziano le partite che contano".

L'allenatore del Genoa parla anche dell'attacco. "Gronbaek ha qualità per fare gol così come Colombo, poi ci sono Stanciu e Carboni che possono creare opportunità".

Nel frattempo il Genoa cerca altri rinforzi, tra i nomi segnati nel taccuino c'è anche quello di Facundo Gonzalez che però è ambito anche dal Parma, dall'Espanyol e dagli arabi del Al Wasl.

