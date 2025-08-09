Cronaca

Squilibrato occupa i binari vicino a Chiavari: treni in ritardo

di redazione

Tre treni in ritardo a causa di uno squilibrato che vicino alla stazione di Chiavari ha iniziato a camminare sui binari. Immediato l'intervento degli agenti della polizia ferroviaria che hanno bloccato l'uomo con qualche difficoltà visto lo stato di alterazione psicofisica.

Pesanti le conseguenze per quanto i treni lungo la linea Genova-Roma. L'Intercity da Salerno ha accumulato oltre un'ora di ritardo, quello da Livorno più di 50 minuti, l'Eurocity da Pisa 40 minuti, il Frecciabianca da Roma 25 minuti. 

 

 