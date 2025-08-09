Genoa, Malinovskyi e Ostigard la riprendono a Rennes: 2-2

Il Genoa raggiunge il Rennes in pieno recupero e conquista il pareggio su un campo difficile contro una squadra che si sta preparando a fare un campionato da primi posti nel campionato francese. Il due a due lo firma Ostigard due minuti dopo in novantesimo con un bel colpo di testa dopo un angolo calciato da Martin per la gioia del buon numero di tifosi rossoblù presenti sugli spalti. Prima di lui aveva accorciato le distanze Malinovskyi con un bel turo di sinistro. Era l'ultima gara amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia e campionato, nessuna sconfitta.

Bene nel primo tempo il Genoa in diverse uscite in velocità che hanno messo Vitinha nelle condizioni di trovarsi davanti al portiere. Ottima prestazione di Masini già in forma campionato, bene Grombaek e Carboni che hanno messo in luce ottime doti tecniche. Indietro invece Vitinha che pare fatica ancora nel ruolo di prima punta.

La squadra di Vieira ha messo in luce ottime idee di gioco e tanta personalità. Da segnalare l'uscita per infortunio nel primo tempo di Otoa sostituito da Vasquez.

RENNES 2

GENOA 2

RETI: Al-Tamari (21′), Cissè (72′), Malinovskyi (77′), Østigard (92')

RENNES (3-5-2): Samba; Rouault (78′ Aït Boudlal), Jacquet, Faye; Frankowski (46′ Nagida), Rieder, Cissè, Fofana, Merlin; Al-Tamari (78′ Yildirim), Meïté (60′ Blas). A disposizione: Alemdar, Bamba, Nagida, Wooh, Salah, Yildirim, Blas, Kalimuendo, Aït Boudlal. Allenatore: Beye

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (74′ Ekhator), Marcandalli (74′ Østigard), Otoa (26′ Vasquez), Martin; Frendrup (74′ Ellertsson), Masini; Carboni (57′ Sabelli), Stanciu (74′ Ekuban), Grønbæk (57′ Malinovskyi); Vitinha (57′ Colombo). A disposizione: Siegrist, Sommariva, De Winter, Fini, Thorsby, Venturino, Ekhator. Allenatore: Vieira

MARCATORI: Al-Tamari (21′), Cissè (72′), Malinovskyi (77′), Østigard (92')