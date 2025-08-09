Cronaca

Torna alla homepage

Sversamento dal torrente a Santa Margherita, posizionate le barriere di contenimento

50 secondi di lettura
di a.p.

Il Torrente Magistrato a Santa Margherita Ligure è stato interessato da uno sversamento di liquido biancastro all'altezza di via privata Montecarlo (a lato del cimitero centrale). A seguito della segnalazione il Comune ha attivato il protocollo anti-inquinamento con l'intervento del sindaco Guglielmo Caversazio, del consigliere incaricato alla protezione civile Nicholas Brondi, dei vigili del fuoco, della polizia locale, di un operaio comunale, della divisione ambiente di TLM nautica e dei VAB.

A una prima ispezione il liquido è stato giudicato non urticante né infiammabile spiega il Comune di Santa Margherita. Sono state create due dighe con sacchi di sabbia forniti dalla Protezione civile lungo il tratto scoperto del torrente per contenere la fuga del materiale verso mare. Alla foce del torrente TLM ha posizionato le panne di contenimento. Arpal ha già effettuato i prelievi per gli esami di rito. La situazione è costantemente monitorata.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 28 Marzo 2025

Sversamento idrocarburi in torrente a Santa Margherita

 Uno sversamento di idrocarburi si è verificato oggi pomeriggio nel torrente San Siri che scorre in centro a Santa Margherita Ligure. La bonifica Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, la Protezione Civile e gli uomini della Circomare che hanno provveduto a sistemare delle panne assorbenti alla
Venerdì 19 Maggio 2023

Genova, sversamento di sostanza oleosa da un traghetto

Posizionate delle panne assorbenti attorno alla nave. In corso le analisi per capire la natura della sostanza
Venerdì 02 Agosto 2024

Genova, sversamento liquami a Quinto: si indaga per inquinamento

GENOVA - La procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per inquinamento ambientale dopo lo sversamento di liquami al largo di Quinto. Il pubblico ministero Andrea Ranalli ha delegato la capitaneria di porto, il nucleo ambientale dei carabinieri e l'Arpal di fare luce su quanto suc