Sversamento dal torrente a Santa Margherita, posizionate le barriere di contenimento

Il Torrente Magistrato a Santa Margherita Ligure è stato interessato da uno sversamento di liquido biancastro all'altezza di via privata Montecarlo (a lato del cimitero centrale). A seguito della segnalazione il Comune ha attivato il protocollo anti-inquinamento con l'intervento del sindaco Guglielmo Caversazio, del consigliere incaricato alla protezione civile Nicholas Brondi, dei vigili del fuoco, della polizia locale, di un operaio comunale, della divisione ambiente di TLM nautica e dei VAB.



A una prima ispezione il liquido è stato giudicato non urticante né infiammabile spiega il Comune di Santa Margherita. Sono state create due dighe con sacchi di sabbia forniti dalla Protezione civile lungo il tratto scoperto del torrente per contenere la fuga del materiale verso mare. Alla foce del torrente TLM ha posizionato le panne di contenimento. Arpal ha già effettuato i prelievi per gli esami di rito. La situazione è costantemente monitorata.

