Malore per un sub durante un'immersione sulla Haven: è grave

di a.p.

Malore per un sub di 60 anni impegnato in un'immersione sulla Haven al largo di Arenzano. L'allarme è stato lanciato da una delle persone che era insieme a lui. Immediato sul posto l'intervento del personale del servizio balneare che opera nelle spiagge di Arenzano e Cogoleto che ha soccorso il sub con le moto d'acqua e lo hanno portato fino al porticciolo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto.

Qui l'intervento del personale sanitario giunto con l'automedica che ha prestato le prime cure al sub. Viste le condizioni è stato intubato. Nel frattempo nel campo sportivo di Arenzano è arrivato anche l'elisoccorso dei vigili del fuoco che poi trasportato l'uomo all'ospedale San Martino. Le  sue condizioni sono gravi. 

