Genoa, 28.101 abbonamenti: è il terzo record consecutivo dal ritorno in serie A

'Meravigliosa' di nome e di fatto la campagna abbonamenti del Genoa. Alla fine le tessere staccate sono state 28.101, otto in più di quelle dell'anno scorso mentre nel 2023/24 erano state 27.777. Ennesimo record cittadino per il Grifone (il record storico apparteneva alla Sampdoria dello scudetto con 25.186) ed è l'ulteriore testimonianza dell'affetto che i tifosi riversano, anche concretamente, nei confronti della propria squadra.

Un dato che sicuramente confermerà, se non migliorerà, nella prossima stagione la media spettatori al Ferraris che si è posta ormai stabilmente sopra le 30mila presenze (nel 2024/25 31.560, dato altissimo considerato anche il match contro la Juventus, da potenziale tutto esaurito, giocato a porte chiuse a seguito agli incidenti post derby di Coppa Italia del settembre dell'anno scorso).

Grazie a questi numeri il Genoa si è collocato nell'ultima stagione al settimo posto per media spettatori dietro alle big Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Juventus. Altissima anche la percentuale di riempimento dell'impianto, che negli anni per lavori di ammodernamento a partire dai nuovi sky box ha visto la capienza scendere da 37 mila a poco più di 33 mila, che è stata del 94,45% in quinta posizione alla pari con il Milan.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook