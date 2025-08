"Persona non gradita", il Genoa rifiuta all'ex presidente Zangrillo due abbonamenti

Mentre i calciatori del Genoa chiamano a casa i tifosi per promuovere gli abbonamenti, c’è un tifoso eccellente che si è visto negare l’acquisto di due abbonamenti. Si tratta di Alberto Zangrillo, figura di spicco legata al club rossoblù in qualità di ex presidente del club.

Secondo quanto appreso da Primocanale che dà la notizia in esclusiva, la società ha ritenuto Zangrillo “non gradito” e gli ha impedito di acquistare i due abbonamenti per assistere alle partite del Genoa. La decisione sarebbe partita dai vertici societari e comunicata al responsabile della biglietteria del Ticket Office del Porto Antico, che ha eseguito l’ordine. "Mi hanno detto che non sono persona gradita, l'altro abbonamento era per mio figlio. Preferisco non fare alcun commento" spiega l'ex presidente raggiunto telefonicamente in serata.

In risposta a questa vicenda, il medico di fama internazionale ha deciso di sporgere denuncia alla Guardia di Finanza, contestando la decisione del club rossoblù che nelle prossime ore si riserverà di diffondere una nota. Da Villa Rostan pare siano in corso alcuni approfondimenti riguardo al possibile coinvolgimento del professor Zangrillo a lato di ACap nelle note vicende giudiziarie contro l'attuale proprietà del Genoa.