Una nuova vita in corsa: bimba nasce in ambulanza nel tragitto verso l'ospedale

Una bambina è nata in ambulanza a Genova durante il tragitto verso l'ospedale. Tutto è iniziato in via Bari, luogo in cui la vettura è partita dopo aver caricato la mamma, una donna sudamericana di circa 30/35 anni, già madre di tre figli, residente a Parigi. Il lieto evento è avvenuto all’altezza di via Venezia, quando la bambina ha deciso di venire alla luce prima di arrivare in ospedale. Fondamentale in questa situazione è stato il tempestivo intervento dell’equipe a bordo dell'ambulanza 709 della Misericordia Genova Centro: il soccorritore Lorenzo e l’autista Dembelé che hanno saputo gestire il parto in circostanze inusuali. La mamma e la neonata, entrambe in buona salute, sono state poi portate al pronto soccorso per ulteriori controlli.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook