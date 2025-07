Genoa, Blazquez, Ottolini e Rath a Moena: confronto con Vieira sul mercato

Clima di valutazioni e strategie al campo sportivo “Benatti” di Moena, dove ieri si è svolta una partitella in famiglia del Genoa. All’allenamento hanno assistito da bordocampo tre figure di spicco della dirigenza rossoblù: il CEO Andres Blazquez, il direttore sportivo Marco Ottolini e il responsabile dell’area tecnica Razvan Rath. Le tre mini-gare da venti minuti l’una – che hanno coinvolto tutta la rosa a disposizione di mister Patrick Vieira – sono servite non solo per testare la condizione fisica della squadra ma anche per valutare alcuni profili in ottica mercato. Al termine del match, i dirigenti si sono trattenuti a lungo a bordocampo, confrontandosi tra loro sulle indicazioni emerse in campo.

Punto sul mercato

Non è mancato un colloquio diretto con Vieira che ha fatto il punto insieme alla dirigenza sulle necessità della squadra e sui possibili innesti da completare entro la fine della sessione estiva. L’intesa tra tecnico e dirigenza appare solida e “allineata”. Il Genoa accelera dunque anche fuori dal campo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per nuovi movimenti in entrata e in uscita, con un occhio attento anche alle opportunità last minute. Intanto ieri ha raggiunto i compagni a Moena l’inglese Norton-Cuffy che dopo la finale europea Under 21 disputata e vinta con la sua Nazionale aveva usufruito di una ventina di giorni di vacanza.

