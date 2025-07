Una stanza di hotel come base di spaccio, arrestati due giovani

Spaccio di droga tra giovani

Potrebbe essere la scena di un film invece è un episodio di cronaca reale genovese. Una stanza di hotel era diventata base di spaccio e un minorenne la usava per le consegne. Il luogo incriminato si trova nel quartiere della Foce. Questo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno arrestato due giovani pusher di 18 e 23 anni. Il minore, 17 anni, è stato denunciato e portato in una comunità.

I pusher accoglievano i clienti in hotel

La segnalazione è partita da alcuni residenti di corso Torino che hanno notato uno strano via vai dall'albergo, a cui si accede con self check in. I militari della compagnia di Genova Centro hanno organizzato appostamenti e pedinamenti per ricostruire quanto accadeva, hanno così scoperto che i clienti raggiungevano i pusher nell'hotel, facevano un cenno agli spacciatori affacciati e a quel punto il minorenne scendeva e consegnava la droga. Dopo diversi appostamenti, questa mattina gli investigatori hanno deciso di perquisire la stanza e hanno trovato 170 grammi di cocaina in pietra, 700 grammi di hashish e un vasetto pieno di resina di hashish e un po' di marijuana. I due maggiorenni sono stati arrestati mentre per il minore è scattata la denuncia. Nel corso dell'operazione sono stati fermati anche due acquirenti, trovati con 30 grammi di polvere bianca: entrambi sono stati denunciati. Il pm di turno ha chiesto la convalida e la custodia in carcere per il diciottenne e il ventitreenne. Saranno le analisi di laboratorio a stabilire il grado di purezza della cocaina e quanto avrebbe potuto fruttare ai tre.

