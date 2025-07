Anziano investito da auto in retromarcia, muore dopo dieci giorni

È morto dopo dieci giorni l'uomo di 91 anni investito il primo luglio da una macchina in retromarcia nel quartiere di Sestri Ponente a Genova. L'anziano era stato ricoverato all'ospedale Villa Scassi per la frattura del femore ma da allora non è più ripreso fino al decesso avvenuto venerdì sera.

Cos'era accaduto

Il pedone, Mario Cleto Dall'Orto, stava attraversando sulle strisce pedonali in via Cerruti quando era stato colpito dalla macchina che stava facendo retromarcia. L'anziano era caduto a terra. Sul posto erano intervenuti il personale del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto quel giorno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook