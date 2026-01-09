Il medico risponde, Bassetti: "28 casi gravi da inizio stagione influenzale"

In attesa di capire, dai bollettini settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità, se a inizio gennaio è stato raggiunto il picco influenzale in Liguria, i conteggi delle persone più gravi ricoverate in seguito alle complicanze di un'influenza nella nostra regione ha raggiunto i 28 pazienti dall'inizio della stagione e del monitoraggio da parte della task force regionale.

Più 70mila vaccinati

Una situazione, quella ligure, meno importante rispetto a regioni limitrofe come la Toscana o altre come Veneto e Campania, anche grazie ai numeri dei vaccinati: più 70mila rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "La campagna vaccinale è stata straordinariamente efficace" commenta al Medico risponde l'infettivologo Matteo Bassetti, e i risultati msotrano come "il vaccino dell'influenza pur non essendo perfetto abbia un effetto protettivo per le forme più gravi e impegnative. Serve - continua Bassetti - per proteggere gli ospedali ed è quello che sta succedendo".

I casi gravi in Liguria

"Ci sono tanti casi gravi di infezioni da influenza A, numerosi casi da virus respiratorio sinciziale e da altri tipi di virus. E' il momento dell'anno dove ce ne sono di più. A oggi ci sono 28 casi gravi ricoverati da inizio monitoraggio", racconta il professor Bassetti. "Casi gravi vuol dire polmoniti, broncopolmoniti, ma anche miocarditi, pericarditi. Da una prima analisi il 95 per cento dei casi gravi hanno colpito soggetti non vaccinati".