Sanità

Torna alla homepage

Il medico risponde, Bassetti: "28 casi gravi da inizio stagione influenzale"

Picco raggiunto probabilmente in questi giorni di inizio anno. Ma la Liguria va meglio di altre regioni, anche quelle più vicine come la Toscana
1 minuto e 8 secondi di lettura
di Eva Perasso



In attesa di capire, dai bollettini settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità, se a inizio gennaio è stato raggiunto il picco influenzale in Liguria, i conteggi delle persone più gravi ricoverate in seguito alle complicanze di un'influenza nella nostra regione ha raggiunto i 28 pazienti dall'inizio della stagione e del monitoraggio da parte della task force regionale.

Più 70mila vaccinati

Una situazione, quella ligure, meno importante rispetto a regioni limitrofe come la Toscana o altre come Veneto e Campania, anche grazie ai numeri dei vaccinati: più 70mila rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "La campagna vaccinale è stata straordinariamente efficace" commenta al Medico risponde l'infettivologo Matteo Bassetti, e i risultati msotrano come "il vaccino dell'influenza pur non essendo perfetto abbia un effetto protettivo per le forme più gravi e impegnative. Serve - continua Bassetti - per proteggere gli ospedali ed è quello che sta succedendo". 

I casi gravi in Liguria

"Ci sono tanti casi gravi di infezioni da influenza A, numerosi casi da virus respiratorio sinciziale e da altri tipi di virus. E' il momento dell'anno dove ce ne sono di più. A oggi ci sono 28 casi gravi ricoverati da inizio monitoraggio", racconta il professor Bassetti. "Casi gravi vuol dire polmoniti, broncopolmoniti, ma anche miocarditi, pericarditi. Da una prima analisi il 95 per cento dei casi gravi hanno colpito soggetti non vaccinati".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 08 Gennaio 2026

Pronto soccorso, Barisione (S. Martino): "Più accessi nelle feste, 125 per virus respiratori"

https://www.youtube.com/embed/Qf8RPtCk2aA?si=-2-o6uzNbFRQCUnr Sono cresciuti nelle feste natalizie gli accessi nei pronto soccorso della Liguria: a Genova, al San Martino, che è hub regionale, si sono toccati anche i 234, mentre nei periodi normali in una giornata media (per esempio a metà dicembre

TAGS