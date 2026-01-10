Furto in un minimarket a Pegli, la polizia arresta 21enne grazie alla segnalazione di un vicino

Nonostante il buio e la distanza, è riuscito a capire cosa stava accadendo e allertare le forze dell'ordine. Grazie alla segnalazione di un cittadino, la polizia di Genova è riuscita ad arrestare l'autore di un furto compiuto nella notte in un minimarket, un 21enne genovese.

La polizia di Stato di Genova è intervenuta questa notte a Pegli in un minimarket di via Sabotino, su segnalazione di un cittadino che, affacciato alla finestra della propria abitazione, aveva visto qualcuno infrangere la porta di ingresso del negozio e poi allontanarsi velocemente.

L'identikit al telefono e l'arresto

Una volta sul posto, gli agenti hanno fatto partire le ricerche nella zona: grazie alla descrizione fatta dal cittadino alla Sala Operativa, i poliziotti sono riusciti ad individuare un uomo a piedi, che corrispondeva perfettamente per abbigliamento e tratti somatici all'identikit fornito al telefono. Fermato e sottoposto a controllo, l'uomo aveva ancora con sé alcuni generi alimentari appena rubati.

Gli agenti hanno poi contattato il proprietario dell'esercizio commerciale che, dopo aver riscontrato la mancanza del fondo cassa e generi alimentari, ha fornito alla Polizia le immagini delle telecamere presenti sul posto. In Questura, a seguito di identificazione, il soggetto è risultato essere un 21enne del posto, con precedenti in materia di stupefacenti.

I filmati acquisiti lo hanno chiaramente ripreso compiere il furto, per il quale è stato tratto in arresto in attesa della direttissima odierna. Resta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.