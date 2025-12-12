Nipoti e nonni insieme, screening gratuiti della vista a Genova

In occasione della festività di Santa Lucia, tradizionalmente associata alla protezione della vista, la Clinica Oculistica dell’Ospedale Policlinico San Martino e l’Università di Genova, in collaborazione con Comitato Macula e con il sostegno incondizionato di Bayer ed EssilorLuxottica, promuovono l’iniziativa “Nipoti e Nonni – Non perdiamoci di vista”: una mattinata di screening gratuiti dedicati ai bambini di 5 anni e ai loro nonni, due fasce d’età in cui la prevenzione oculistica svolge un ruolo decisivo.

L’appuntamento è per sabato 13 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 13:00, presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino (piano terra – Ambulatori).

Due generazioni, un’unica prevenzione

Durante la mattinata verranno effettuati controlli specifici pensati per le esigenze visive dei più piccoli e delle persone anziane.

Per le bambine e i bambini di 5 anni (non portatori di occhiali): screening per l’ambliopia (“occhio pigro”), condizione che, se individuata precocemente, può essere corretta con grande efficacia; screening per la miopia, difetto refrattivo in costante aumento e sempre più rilevante in età prescolare. Per nonne e nonni: misurazione della pressione oculare, esame fondamentale per la diagnosi precoce del glaucoma, patologia spesso silente ma potenzialmente invalidante; esame OCT della retina, utile per individuare eventuali segni di maculopatia, una delle principali cause di perdita visiva nella popolazione adulta e anziana.