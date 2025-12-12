Assarmatori, Stefano Messina verso la riconferma a presidente

Il Consiglio Direttivo di Assarmatori si avvia a confermare la continuità alla guida dell’associazione armatoriale, indicando Stefano Messina per un nuovo mandato da presidente nel quadriennio 2026-2030, al termine di un percorso condiviso e unanime maturato all’interno della base associativa.

Consiglio direttivo

La riunione si è svolta a Roma, presso la sede di via del Babuino, e ha avuto tra i principali punti all’ordine del giorno l’esame della relazione della Commissione di Designazione, incaricata di individuare i candidati alle cariche associative in vista del rinnovo previsto nel mese di gennaio 2026.

La commissione designata

La Commissione era stata nominata dall’Assemblea degli Associati nello scorso mese di giugno ed era composta da Franco Del Giudice, presidente della Commissione e rappresentante di Delcomar, affiancato da Stefano Beduschi di Italia Marittima e da Franco Ronzi di Marinvest.

Audizioni associati

Nel corso di un lavoro definito intenso, la Commissione ha proceduto all’audizione di tutti gli Associati Ordinari ed Effettivi, raccogliendo valutazioni e orientamenti sul futuro assetto della governance dell’associazione armatoriale.

Orientamento unanime

Dall’insieme delle audizioni è emerso all’unanimità l’orientamento di chiedere all’attuale presidente Stefano Messina di restare in carica per un ulteriore mandato, in considerazione del percorso di crescita e di consolidamento del posizionamento di Assarmatori registrato dalla fondazione nel 2018 fino ad oggi.

Rinnovo cariche

Entro la fine di gennaio, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea ordinaria e straordinaria, che sarà chiamata a esprimersi sul rinnovo delle cariche associative. Oltre alla presidenza, l’Assemblea voterà anche il rinnovo dei vicepresidenti e dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030.