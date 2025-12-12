Perde il controllo dell'auto e precipita nelle fasce sottostanti, grave un giovane

È finito fuori strada con l'auto, precipitando nelle fasce sottostanti. È quello che è successo questa mattina a Rapallo, sulla provinciale che collega la Ruta a Santa Maria del campo in frazione San Martino di Noceto a Rapallo.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco. L'auto, con a bordo un 27enne, è stata raggiunta dai pompieri che lo hanno estratto e consegnato alle cure dei sanitari. Stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.