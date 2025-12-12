È finito fuori strada con l'auto, precipitando nelle fasce sottostanti. È quello che è successo questa mattina a Rapallo, sulla provinciale che collega la Ruta a Santa Maria del campo in frazione San Martino di Noceto a Rapallo.
Perde il controllo dell'auto e precipita nelle fasce sottostanti, grave un giovane
L'auto, con a bordo un 27enne, è stata raggiunta dai pompieri che lo hanno estratto e consegnato alle cure dei sanitari
di Au. B.
