Intossicati dopo pranzo da asporto, Bassetti: "Come riconoscere sindrome sgombroide"

Un episodio di intossicazione alimentare ha colpito dieci persone nel centro di Genova dopo un pranzo da asporto a base di pesce con sintomi che si sono manifestati in pochi minuti. A Primocanale l’infettivologo genovese Matteo Bassetti ipotizza due cause:

"La prima possibilità è una tossinfezione provocata dalla tossina dello stafilococco aureo o del bacillus cereus - spiega Bassetti - questi batteri possono causare nausea e vomito molto rapidamente.

Tuttavia - aggiunge - è molto più probabile che si tratti di una sindrome sgombroide. Questa condizione si verifica quando alcuni tipi di pesce, come acciughe, tonno, sgombro o sardine, non sono conservati correttamente, specialmente se viene interrotta la catena del freddo. In questi casi, il pesce accumula istamina, una sostanza che può scatenare sintomi come rossore della pelle, rash, vomito e diarrea. Questi sintomi possono comparire in pochi minuti dall’ingestione del pesce contaminato".

Bassetti sottolinea come il tempo di insorgenza dei sintomi sia un elemento utile per capire la causa.

