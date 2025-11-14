Nuovo ospedale Felettino, via libera alla bancabilità

NUOVO FELETTINO: VIA LIBERA ALLA BANCABILITÀ. ASSESSORE GIAMPEDRONE, "MILESTONE RISPETTATA, AVANTI TUTTA CON PROSSIME FASI CANTIERE"

Via libera alla bancabilità per il nuovo ospedale Felettino della Spezia. Lo sponsor Guerrato SpA e la controllata Felettino Hospital Service (concessionaria) hanno sottoscritto in data 13 il contratto di finanziamento con uno dei principali gruppi bancari italiani ed europei, a garanzia del completamento dell’infrastruttura sanitaria. Nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli dell’operazione.

Giampedrone: "Milestone rispettata"

"La firma della bancabilità era una milestone imprescindibile per la realizzazione del nuovo ospedale – dichiara l’assessore all’Edilizia ospedaliera di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Siamo quindi molto soddisfatti di questo risultato, raggiunto nei tempi previsti. abbiamo una garanzia finanziaria molto solida che permette a tutti i soggetti coinvolti di traguardare la fine dei lavori, nel rispetto dei tempi previsti e con tutte le condizioni anche economiche necessarie per la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura ospedaliera della Liguria".