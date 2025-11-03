Pronto soccorso in affanno a Genova, ancora ambulanze bloccate

Un nuovo lunedì difficile nei pronto soccorso dell'area metropolitana genovese e di conseguenza per le pubbliche assistenze. Alle 13 sono 369 le persone presenti tra 286 in cura e 83 in attesa tra Evangelico di Voltri, Villa Scassi di Sampierdarena, Galliera di Carignano, Policlinico San Martino. Otto le ambulanze bloccate: tre davanti al Galliera e cinque al Villa Scassi. La situazione sta andando lentamente migliorando.

Numeri che sono in leggero aumento ogni settimana ma che non sono ancora direttamente correlati con casi di influenza o covid. Si tratta di pazienti anziani con commorbilità e diverse patologie che li rendono molto fragili.

Quanti sono i pazienti in cura nei pronto soccorso

Nel dettaglio, alle 13 secondo i dati di PS live, è "molto affollato" il Galliera di Genova Carignano con 125 persone presenti: 31 persone in attesa e 94 in cura, tra questi ultimi 11 codici rossi, 45 arancioni, 29 azzurri, 9 verdi. Al Policlinico San Martino "affollato" i pazienti arrivati sono 124, tra chi attende (27) e chi è in cura (97), tra questi ultimi in 17 sono codici rossi, 41 arancioni, 29 azzurri mentre 9 sono verdi e 1 bianchi prestazioni differibili ai medici di medicina generale o agli ambulatori. "Affollato" Villa Scassi dove ci sono 97 pazienti di cui 77 in cura e 20 in attesa, di questi 8 in codice rosso, 35 arancione, 31 azzurri, 2 verdi e 1 bianchi. Mentre "lievemente affollato" l'ospedale Evangelico di Voltri con 23 persone in cura di cui 1 codice rosso, 6 codice arancione, 7 azzurro e 4 verde.

