Un ligure su cinque sarà a letto con l'influenza, già isolati dieci casi

Sarà una influenza simile allo scorso anno, già isolati 10 casi al San Martino. Fino al 20 novembre si vaccinano fragili e over 60
di Eva Perasso



Un ligure su cinque sarà a letto con l'influenza tra l'autunno e l'inverno con una diffusione del virus che non dovrebbe aver sorprese, dunque pari agli anni scorsi. Già una decina i casi isolati al Policlinico San Martino nel laboratorio di riferimento regionale in questo inizio stagione.

Influenza, da oggi vaccino gratis per tutti: anche nei supermercati

Due step: si inizia con i fragili

E da oggi, lunedì 20 ottobre, parte la campagna vaccinale antinfluenzale: i primi ad avere diritto alla vaccinazione sono i fragili o affetti da patologie croniche, gli over 60, i sanitari e le donne in gravidanza, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Dal 20 novembre la vaccinazione per l'influenza - che può essere effettuata contestualmente a quella per il covid - è aperta e gratuita per tutte le categorie, oltre a essere caldamente raccomandata dai medici. La vaccinazione ha effetto indicativamente 10-15 giorni dopo la sua somministrazione. 

Fino a 300mila liguri a letto

"I virus che circolano non sono diversi da quelli degli anni precedenti e ci attendiamo numeri in linea con le altre stagioni invernali. In Italia abbiamo trai 10 e i 15 milioni di ammalati durante l'intero arco della stagione, in Liguria tra i 200 e i 300mila, più o meno un ligure su 5 andrà incontro a questa forma influenzale. In Giappone effettivamente si sono verificati casi in numero inatteso, da  noi abbiamo isolato circa una decina di campioni di influenza in linea con le previsioni, sia A-H1N1 sia A-H3N3, quella che ha circolato maggiormente nell'emisfero australe. Sarà una stagione impegnativa come quelle appena passate", dichiara a Primocanale il professor Andrea Orsi, docente di igiene dell'università di Genova.

Una donna sdraiata si soffia il nasoUn ligure su cinque potrebbe avere l'influenza quest'anno

