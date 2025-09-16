Infermieri, ass. Nicolo' risponde ad appello dell'ordine: "In arrivo tre concorsi"

"Asl 1 e Asl 2 hanno bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 160 infermieri. Per l’area metropolitana è stato incaricato il Policlinico San Martino di avviare nelle prossime settimane una procedura unificata di concorso che coinvolgerà le Aziende sanitarie genovesi". Così l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolo' risponde all'appello lanciato da Carmelo Gagliano, presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova e tesoriere della Federazione Nazionale, su primocanale.it affinché la Regione avvii le procedure concorsuali entro la fine del 2025 in occasione dei buoni dati sulle iscrizioni al corso di laurea.

"Si tratta di un’iniziativa che rappresenta un segnale concreto e positivo per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria ligure. L’obiettivo è consolidare gli organici e dare nuove opportunità professionali a chi ha scelto di intraprendere questa carriera fondamentale per la salute dei cittadini".

Soddisfazione dell'assessore Nicolo' per le iscrizioni a Infermieristica

Nicolo' è soddisfatto per i dati anticipati da Primocanale sugli iscritti a infermieristica che sono in controtendenza rispetto al calo italiano: "I dati sulle iscrizioni universitarie in Liguria ci fanno ben sperare: l’Università di Genova, infatti, ha quasi saturato i posti disponibili, con 433 iscritti su 450. Questo significa che i giovani credono ancora in questa professione. L’attivazione di concorsi come quello promosso da Asl 1 e Asl 2 è fondamentale per garantire stabilità al sistema sanitario e sostenere la riforma dell’assistenza territoriale che stiamo portando avanti con le nuove Case e Ospedali della Comunità".

"Ringrazio Regione Liguria per l’impegno dimostrato – commenta Carmelo Gagliano presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Genova – e rinnovo l’appello a continuare su questa strada, pianificando procedure concorsuali regolari per offrire opportunità concrete ai giovani infermieri e risposte tempestive ai bisogni di cittadini e famiglie".

