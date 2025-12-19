Scontri prima di Genoa-Inter: i cinque ultras rossoblù chiedono scusa e tornano a casa

Gli scontri andati in scena prima di Genoa-Inter

Sono toranti a casa i cinque ultras del Genoa arrestati per i violenti scontri con le forze dell'ordine avvenuti poco prima della partita contro l'Inter. Davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando, nel carcere di Marassi, gli indagati hanno riconosciuto di aver partecipato agli episodi di guerriglia urbana andati in scena nel quartiere di Marassi, ma hanno cercato di ridimensionare il proprio ruolo. Alcuni hanno addirittura presentato le proprie scuse, dichiarandosi disponibili a risarcire i danni materiali causati. Il pm Luca Scorza Azzarà aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per tutti, per il rischio di reiterazione del reato. I cinque Sono indagati per travisamento con uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato; sono difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo, Sara Garaventa e Gabriella De Filippis.

I disordini prima della partita

