Giallo ad Arnasco: uomo morto con ferita alla testa in villetta, accanto a lui donna in ipotermia grave

Un mistero avvolge il piccolo comune di Arnasco nell'entroterra savonese, dove questa mattina, intorno alle 11.45, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all'interno di una villetta situata lungo la strada provinciale 19. A fare la macabra scoperta sono stati i sanitari dell'automedica del 118 e dell'ambulanza della Croce Bianca di Villanova d'Albenga, intervenuti sul posto per prestare soccorso. Resta però avvolto nel mistero chi abbia allertato i soccorsi e in quali circostanze sia scattato l'allarme.

Le indagini dei carabinieri