Giallo ad Arnasco: uomo morto con ferita alla testa in villetta, accanto a lui donna in ipotermia grave

Un mistero avvolge il piccolo comune di Arnasco nell'entroterra savonese, dove questa mattina, intorno alle 11.45, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all'interno di una villetta situata lungo la strada provinciale 19. A fare la macabra scoperta sono stati i sanitari dell'automedica del 118 e dell'ambulanza della Croce Bianca di Villanova d'Albenga, intervenuti sul posto per prestare soccorso. Resta però avvolto nel mistero chi abbia allertato i soccorsi e in quali circostanze sia scattato l'allarme.
Le indagini dei carabinieri
L'uomo presentava una visibile ferita alla testa, elemento che ha immediatamente fatto scattare le indagini dei carabinieri della stazione locale e del Nucleo investigativo di Savona. Accanto al corpo senza vita è stata trovata una donna in condizioni critiche, colpita da grave ipotermia: è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, dove le sue condizioni sono monitorate. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si va dall'omicidio all'incidente domestico, passando per altre possibili dinamiche. La villetta è stata posta sotto sequestro e sono in corso i rilievi della Scientifica per chiarire l'esatta causa del decesso e ricostruire quanto accaduto.La comunità di Arnasco è sotto shock per l'episodio, che ha interrotto la tranquillità del borgo.
