L'ospedale Galliera resta pubblico, via libera dal Consiglio dei ministri

L’ospedale Galliera potrà essere considerato struttura pubblica e continuerà a ricevere i finanziamenti dal fondo sanitario regionale, come avviene per le cinque Asl liguri, il San Martino e il Gaslini. Il Consiglio dei ministri di oggi ha scelto di non impugnare la legge regionale approvata tre mesi fa, che in precedenza era stata contestata dal Ministero della Salute con una lettera inviata a De Ferrari dal capo ufficio legislativo Andrea Giordano.

Il Consiglio dei Ministri di oggi era l'ultimo prima del termine del 15 settembre. Il Governo ha infatti 60 giorni di tempo per impugnare una legge regionale.

Fondamentali le controdeduzioni richieste inviate dalla Regione insieme a una serie di interlocuzioni con l'assessorato alla sanità degli ultimi giorni.

La soddisfazione del direttore generale del Galliera Quaglia

"Grazie all'impegno della Regione è stato chiarito definitivamente lo status pubblicistico dell'ente ospedaliero - dichiara soddisfatto a Primocanale il direttore generale del Galliera Francesco Quaglia - questo ci consente di lavorare con la piena consapevolezza di far parte del sistema sanitario regionale".

