Accoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni

Un incontro che doveva essere di chiarimento e che invece è finito in un accoltellamento. È quello che è successo nel tardo pomeriggio di domenica nei vicoli di Genova, in piazza Santa Fede, dove due giovani fidanzate si erano date appuntamento per risolvere una lite che continuava da qualche giorno: dalle parole si è presto però passate alle mani, poi una delle due ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha colpito al torace l'altra, di 22 anni e incinta.

Al centro della lite una questione sentimentale

Nel giro di pochi minuti l'ambulanza ha raggiunto le due giovani: non solo la vittima è stata soccorsa, ma anche la compagna che alla vista del sangue ha accusato un malore. In via Prè sono arrivate anche le volanti della polizia, che hanno subito avviato le indagini.

Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto. La donna rimane comunque ricoverata in rianimazione ma le sue condizioni sono stabili.

Dopo l'accoltellamento è scoppiata una rissa

Provvidenziale l'intervento degli agenti, visto che subito dopo l'accoltellamento è scoppiata una rissa in cui sono rimaste coinvolte anche le amiche delle due fidanzate, che durante l'incontro erano rimaste poco distanti. Una di queste è stata colpita da una bottiglia di birra lanciata durante l'alterco.

