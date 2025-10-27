Cronaca

Incendio a Campomorone, in fiamme una fabbrica di oli vegetali

Il rogo è iniziato all'interno di una palazzina di uffici intorno alle 5, quando sono arrivate le prime chiamate ai vigili del fuoco
di Au. B.

Fiamme a Isoverde, frazione di Campomorone, dove un incendio è scoppiato all'interno di uno stabilimento di raccolta e trattamento oli vegetali.

Vigili del fuoco al lavoro 

Il rogo è iniziato all'interno di una palazzina di uffici intorno alle 5, quando sono arrivate le prime chiamate ai vigili del fuoco: sul posto diverse squadre che si sono subito messe al lavoro per evitare che l'incendio arrivasse anche agli impianti di lavorazione dell'olio.

Sul posto anche i carabinieri. Non ci sarebbero feriti.

