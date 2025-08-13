Premi di produzione bloccati al Galliera, Cisl FP Liguria: "A rimetterci sono sempre i lavoratori"

“Ancora una volta a rimetterci sono i dipendenti. Un non ben meglio chiarito “approfondimento” da parte della Corte dei Conti sta bloccando il riconoscimento della produttività all'ospedale Galliera. In poche parole, i fondi da cui vengono prese le risorse economiche per pagare i premi di produzione, sarebbero sotto una verifica da parte dell'organo dello stato per posto a questo tipo di controlli. Questa situazione è in essere già dal mese scorso, quando i lavoratori dell'ospedale di Carignano, si aspettavano in busta i soldi della cosiddetta produttività, che constano di cifre sicuramente non esaltanti”, spiegano Gabriele Bertocchi, Segretario Generale Regionale Cisl Fp Liguria e Andrea Manfredi, Segretario Regionale Cisl Fp Liguria: “Il mese scorso avevamo chiesto spiegazioni alla direzione, che ci aveva tranquillizzato dicendo che la situazione si sarebbe risolta nel giro di pochi giorni, rendendo disponibile i pagamenti nel mese di agosto.

Nel comunicato ufficiale era stato aggiunto un termine che ci aveva comunque allarmato: presumibilmente. Oggi questa presunzione è stata puntualmente disattesa, e a fare le spese sono ancora i soliti noti, cioè i lavoratori che con enorme fatica stress impegno e tanta frustrazione, garantiscono i servizi alla cittadinanza, e che per questo sforzo ritengono giustamente di meritare il piccolo riconoscimento economico che nemmeno questo mese verrà erogato. Partendo dal presupposto dell'assoluta legittimità dell'azione da parte della Corte dei Conti, chiediamo come sia possibile che la gestione di questi fondi abbia portato ancora una volta ad una criticità che renderà, se possibile, ancora meno appetibile l'ospedale Galliera. Le fughe di dipendenti verso altre realtà sanitarie che negli ultimi anni sono state sotto gli occhi di tutti, hanno radici che si diramano in svariate motivazioni: condizioni di lavoro, inadeguatezza degli ambienti, scarsità di personale, e purtroppo parecchio altro, persino il riconoscimento della mensa aziendale qui è un problema.La questione economica poi è una delle note più dolenti.Ad oggi lavorare al Galliera risulta economicamente meno conveniente.La gente però ha diritto di capire, e la CISL FP Liguria chiede con forza spiegazioni dettagliate, dalle quali emergano eventuali responsabilità per questo ennesimo schiaffo ai lavoratori”, concludono i sindacalisti